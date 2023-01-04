Відомчими відзнаками Національної поліції заохочено чотирьох правоохоронців

Нагороди поліцейським під час робочої наради вручив начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини, генерал поліції третього рангу Олександр Богомол.

«Отримані відзнаки – це результат вашої повсякденної роботи. Я вдячний вам за відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків», – зазначив очільник поліції області.

Подяки від голови Нацполіції України отримали заступник начальника Головного управління -начальник кримінальної поліції ГУНП Олександр Заєць, начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в області Василь Бойко, начальник відділу №1 м.Бережани Артем Колодій, начальник сектору поліцейської діяльності №1 м.Козова Михайло Швайка.