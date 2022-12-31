Поліція охорони – на варті безпечних свят

Плануєте відсвяткувати Різдво поза домом? Подбайте про безпеку свого житла чи офісу, під’єднавши його до пульту централізованого спостереження поліції охорони.

І якщо за вашої відсутності зловмисник намагатиметься проникнути до приміщення, спрацює сигналізація – і за сигналом тривоги негайно виїде озброєний наряд реагування.

Якщо ваш дім раніше був обладнаний засобами сигналізації, поліція охорони безкоштовно під’єднає його до пульту спостереження. Замовити ці та інші її послуги можна, зателефонувавши на безкоштовний номер з мобільного 9899 або на номер 0800502220 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні).

Управління поліції охорони в Тернопільській області інформує, що в період як планових, так і аварійних відключень електроенергії наряди реагування забезпечують охорону довірених їм об’єктів шляхом патрулювання.

Безпечних усім новорічно-різдвяних свят!