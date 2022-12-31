Дорогі краяни, сердечно вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Минає найтрагічнішій рік в новітній історії нашої України. Нас будять повітряні тривоги, але ми й надалі стаємо до праці, аби підтримувати нашу економіку. Ми на колінах проводжаємо у вічність наших героїв, але міцно стоїмо на ногах, виборюючи незалежність та волю. Нас прагнуть залишити у темряві й холоді, та наші серця генерують таке світло й тепло, що подивляється весь світ. Ми назавжди перегортаємо сторінку 2022, та навічно збережемо у своїй пам’яті неймовірну історію незламності, спротиву, героїзму та боротьби.

Наше завтра – Перемога! Це бажання має стати молитвою і вірою мільйонів українців в цей благодатний різдвяний час. Хай все те, що нас засмучувало, розчаровувало, завдавало страждань та болю – назавжди залишиться у минулому.

Я щиро вдячний всім правоохоронцям Тернопільщини за сумлінну роботу, відданість та служіння. Велике спасибі нашим родинам за підтримку, терпіння та розуміння.

Щиро бажаю кожному з нас великої любові. Хай в Україні запанує мир, повернуться наші воїни і ми всі разом будуватимемо нашу державу – ще кращу, ще сильнішу, ще багатшу.

З Новим роком! З Різдвом Христовим! Слава нашим Захисникам!

З повагою Олександр Богомол, начальник ГУНП в Тернопільській області, генерал поліції 3 рангу