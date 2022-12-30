Житель Збаража постане перед судом за збут психотропних речовин

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду матеріали кримінального провадження розпочатого за фактом незаконного збуту психотропиних речовин. Обвинувачений – 33-річний житель Збаража.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність зловмисника до вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне зберігання та збут психотропних речовин) Кримінального кодексу. Зокрема, встановлено, що зловмисник лише одного дня здійснив близько десяти закладок психотропного препарату, а під час затримання у нього вилучили 40 поліетиленових пакетиків із речовиною, яка відноситься до особливо небезпечних психотропів. Вага вилученого – майже 12 грамів.

Санкція інкримінованої збаражчанину статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.