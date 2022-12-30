З вірою в диво: тернопільські поліцейські привітали дітей з деокупованих територій Харківщини з новорічними святами

Поліцейські з Тернопільщини, що несуть службу на деокупованих територіях Харківщини, напередодні новорічних свят вирішили подарувати частинку тепла та радості маленьким місцевим жителям. Спільно з працівниками Золочівського відділення поліції Богодухівського райвідділу ГУНП в Харківській області організували подарунки для малечі.

Як розповів заступник командира зведеного загону Олександр Розпутній, кожен із правоохоронців хотів долучитися до доброї справи і допомогти дітям, котрі опинилися в епіцентрі війни та пережили жахіття окупації. Привітати їх з новорічними святами правоохоронці завітали з подарунками та різними смаколиками.

«Ми звернулися до місцевої вчительки і уточнили кількість дітей, котрі мешкають на території, де ми несемо службу. Для хлопчиків та дівчаток придбали – канцелярське приладдя, іграшки, фрукти, солодощі».

Діти раділи подарункам, а їхні батьки не стримували емоцій та дякували правоохоронцям за таку цінну увагу та підтримку.