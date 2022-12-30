Працівники лінії «102» Тернопільщини приймають виклики в рамках принципів безбар’єрності

Будь-яка людина , котра телефонує на лінію «102», повинна надати диспетчеру певну інформацію про себе та місце, куди при потребі необхідно направити наряд поліції. Подати таке звернення мають змогу і люди з порушенням слуху.

Аби пришвидшити взаємодію поліцейських із населенням з особливими потребами в ГУНП в Тернопільській області функціонує спеціальний телефонний номер. Звернутися до поліцейських люди з особливими потребами можуть, написавши смс-повідомлення на мобільний номер 067 673 65 69. У повідомленні потрібно вказати свої особисті дані, місце проживання, місце перебування та яка допомога потрібна.

Такий текстовий канал зв’язку з поліцією рівнозначний виклику «102». Пропри складнощі у роботі, перебої з електропостачанням оператори, диспетчери, чергові роблять усе можливе, аби швидко опрацьовувати усі виклики.