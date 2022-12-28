Курсанти поліцейських вишів ознайомилися з роботою ізолятора тимчасового тримання

Курсанти вищих навчальних закладів системи МВС, які проходять стажування у підрозділах поліції Тернопільщини, відвідали ізолятор тимчасового тримання міста Кременця Головного управління Національної поліції Тернопільщини.

Захід провели начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб ГУНП в області Віталій Коваль та представник Управління дотримання прав людини Національної поліції України Ірина Ніколаєва.

Курсанти оглянули приміщення ізолятора, побачили камери та умови, в яких перебувають утримувані особи. Їм розповіли підстави та порядок приймання затриманих і взятих під варту осіб, процесуальні строки їх перебування в спецзакладі. Продемонстрували як працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських.

«Курсанти побачили, як працює «Custody Records» – система, що запобігає порушенню прав людини в ізоляторах тимчасового тримання. Як відбувається цілодобова відеофіксація всього, що відбувається із затриманими, із внесенням відповідних даних до електронної бази», – розповів начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб ГУНП в області Віталій Коваль.

Курсанти поглиблено вивчають предмети, що дозволять їм в майбутньому працювати в органах досудового розслідування та превенції. Отримання теоретичних знань у поєднанні з практичними навичками дозволяють їм зрозуміти специфіку подальшої їхньої службової діяльності.

«Такий захід є пізнавальним та корисним. Нам наголосили на важливості дотримання прав та свобод людини для осіб, які потрапляють в ІТТ. Ознайомча практика дає можливість систематизувати та закріпити наші знання», – заначила курсантка факультету досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ Вікторія Фіялковська.