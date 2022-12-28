Безпечні канікули: дільничний офіцер провів профілактичну бесіду з дітьми, які проживають на території обслуговування

З школярами, які відвідують дитячий недільний клуб, організований благодійною організацією «Вибери життя», зустрівся дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління поліції Олександр Формігей.

Поспілкуватися з дітьми та розповісти про свою поліцейського запросили організатори фонду. На заході були присутні хлопчики та дівчатка, які проживають на масиві «Дружба», територію якого обслуговує дільничний.

Правоохоронець нагадав школярам правил безпечної поведінки на дорозі, особливо у темну пору доби, алгоритм дій під час отримання сигналу «Повітряна тривога» та розповів, як поводитися при виявленні підозрілих предметів.

Діти жваво долучилися до обговорення різноманітних тем з поліцейським, розпитували його про роботу та цікаві випадки з його службової діяльності.

«Такі зустрічі допомагають ближче познайомитися з маленькими мешканцями, які проживають на моїй території обслуговування. Важливо, щоб діти знали свого дільничного інспектора і у разі потреби завжди могли звернутися за допомогою», – зауважив Олександр Формігей