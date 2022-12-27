Ще одна територіальна громада на Тернопільщині отримала своїх «шерифів»

Безпековий проєкт «Поліцейський офіцер громади» запрацював на території Білецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов’язків приступили двоє поліцейських офіцерів.

«Правоохоронці пройшли конкурсний відбір та навчання за міжнародними стандартами і готові дбати про безпеку мешканців своєї громади», – розповів начальник сектору по взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Дмитро Адамович.

На території Білецької громади працюватимуть поліцейські офіцери – Юрій Яржемський та Віталій Шегера. Вони обслуговуватимуть 12 населених пунктів, в яких проживає майже 12 тисяч осіб. Свою роботу шерифи добре знають, адже раніше були дільничними офіцерами поліції в даній місцевості.

Основні завдання поліцейських офіцерів громади: забезпечення правопорядку, стеження за дотриманням правил дорожнього руху, благоустрою території, запобігання правопорушенням та злочинам, а також надання якісних поліцейських послуг населенню.

Поліцейські офіцери громади нестимуть службу на поліцейській станції, яка оснащена всім необхідним для роботи. Для ефективного обслуговування населених пунктів шерифи отримали службовий автомобіль Hyundai Tucson. Усе це стало можливим завдяки спільним зусиллям поліції та громади.

Як зазначає Білецький сільський голова Дмитро Малик, громада зацікавлена у таких безпекових ініціативах та робить усе можливе для їх реалізації.

Білецька громада – стала третьою громадою в області, де реалізовано проєкт «Поліцейський офіцер громади». На даний час ще 10 громад виявили бажання мати на своїй території шерифів. Конкурсний відбір триває.