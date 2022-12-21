Патрульних, які оперативно розшукали водіїв, причетних до смертельних ДТП, відзначив очільник поліції краю

За особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю, високий професіоналізм та ефективні дії при розкритті злочинів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол відзначив листами-подяками працівників патрульної поліції краю.

Хлопці оперативно розшукали осіб, причетних до двох дорожньо-транспортних пригод з летальними наслідками.

13 грудня у Тернополі водій невстановленого авто збив чоловіка та втік. Марку автомобіля та місцеперебування втікача встановили патрульні поліцейські.

Ще одну аварію, в якій загинув водій, зареєстрували слідчі 17 грудня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. У ході перевірки стало відомо, що ДТП спровокувала вантажівка, яка їхала попереду. Під час руху у неї відірвався тент з трубою і влетів через лобове скло в салон Mercedes-Benz Vito. Водій вантажівки не зупинився, а поїхав далі. Його також розшукали патрульні.

Олександр Богомол подякував поліціянтам за службу, сміливість та відданість роботі. Він наголосив, що лише завдяки професійним діям таких поліцейських наші громадяни можуть почуватися у безпеці та розраховувати на допомогу й захист у будь-яку хвилину.