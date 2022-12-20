Діткам важливо вірити в дива: працівники тернопільської поліції завітали з подарунками до підшефного закладу

День Святого Миколая – чарівне свято, час, коли кожен сподівається на диво. Найбільше із неприхованою радістю цього дня чекають діти, а особливо ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. У цей день поліцейські Нацполіції Тернопільщини приєднуються до помічників святого Чудотворця та відвідують маленьких підшефних.

Піснями та віршами зустріли 19 грудня гостей в погонах вихованці Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку. Зберігаючи добру щорічну традицію, поліцейські вкотре потішили дітлахів теплим словом, солодощами та подарунками.

Щиро вдячна працівникам поліції за добрі діла і виконуюча обов’язки директора сиротинця Галина Гриньків. Запевняє, хоча діти й забезпечені усім необхідним, все ж найбільше потребують уваги та родинного тепла, особливо в час улюблених новорічно-різдвяних свят.

«Ми щиро вдячні за вашу турботу, – зазначила керівник. – Поліцейські завжди безвідмовні, коли йдеться про підтримку нашого закладу».

Цього року дітки вкотре переконались, що дива таки трапляються. Усі вони отримали гостинці, а правоохоронці – щирі дитячі посмішки та слова вдячності.