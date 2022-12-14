З магазину в центрі міста раніше судимий тернополянин викрав дві шуби вартістю майже 15 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського райуправління поліції із заявою про крадіжку звернулася власниця торгового закладу, що в центрі міста. Зі слів заявниці, невідомий чоловік серед білого дня зайшов до приміщення магазину і, скориставшись тим, що продавець не одразу помітила його, вхопив дві шуби, що висіли біля входу, і втік.