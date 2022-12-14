Відомчі відзнаки отримали тернопільські працівники поліції

Нагороди поліцейським вручив заступник керівника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич під час робочої наради.

Нагрудними знаками Міністерства внутрішніх справ України «За відзнаку в службі» та «За відвагу в службі» нагороджені полiцейські взводу №2 роти полiцiї особливого призначення Микола Сивик та Євгеній Косолапий.

Подяку від Національної поліції України за професійність та сумлінне виконання службових обов’язків отримала старший iнспектор сектору контролю за обiгом зброї Юлія Сивуля.

Цінним подарунком (годинником) та медаллю «За службу Україні» нагороджені начальник сектору організації відбору та проведення атестування полiцейських управлiння кадрового забезпечення Віра Мотелюк і старший інспектор вiддiлу комплектування управлiння кадрового забезпечення Руслан Молоток.

Володимир Галевич зазначив, що на їх плечах лежить велика відповідальність – служити народу та побажав правоохоронцям здоров’я й надалі гідно виконувати службові обов’язки задля нових здобутків.