Поліцейські Тернопільщини взяли участь у заходах, приурочених вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Щорічно 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В цей день було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної електростанції.

Заходи відбулися і в Тернополі біля пам’ятника Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань, що у парку Національного Відродження. Представники влади, громадських організацій, чорнобильці прийшли і поклали квіти до підніжжя монумента на згадку про тих, хто не шкодував себе у нерівній боротьбі з невидимим ворогом.