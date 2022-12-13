У Тернополі чоловік продав гранату за 1000 гривень

До Тернопільського районного управління поліції звернувся міцевий мешканець і повідомив, що його знайомий продає зброю та інші небезпечні предмети.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники карного розшуку затримали на гарячому чоловіка. На зустріч з покупцем він приніс гранату Ф-1 та запал до ручних гранат УЗРГМ-2. За усе попросив тисячу гривень.

Тернополянин уже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за шахрайства, майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю.

Працівники поліції з’ясовують чи має підозрюваний інші небезпечні предмети, а також встановлюють, де він дістав гранату.

Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У Чорткові під час патрулювання поліціянти зупинили жінку. Остання, порушуючи комендантську годину, ходила містом. Під час перевірки документів місцева мешканка зізналася, що має при собі ніж, який завжди носить із собою для власних потреб.

Холодну зброю правоохоронці вилучили та направили його на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 263 ККУ. Триває слідство.