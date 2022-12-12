Маленькі жителі Тернополя долучилися до художнього конкурсу «Я у безпеці з МВС»

Конкурс дитячого малюнка зініціювало Міністерство внутрішніх справ України до Дня Святого Миколая. Дітки з усієї України віком до 14 років включно, мають змогу на папері змалювати роботу поліцейських. Участь у творчій справі взяли й тернопільські школярі.

За кольорові олівці та фломастери взялися вихованці Тернопільської ЗОШ № 11. Дитяча уява перенесла на лист паперу своє уявлення про безпеку та власне бачення роботи силових структур.

Брати участь у такому творчому конкурсі неабияк сподобалось школярам. Діти у своїх витворах змогли висловити подяку всім захисникам України.

Поліцейські та вчителі вкотре переконались, що підростаюче покоління дуже творче та талановите. Автори трьох кращих робіт отримали подарунки, а всі юні художники – солодощі від поліцейських.