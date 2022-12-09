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У Тернополі працівники поліції зареєстрували нещасний випадок

Категорія: Кримінал, Події, Порятунок

f6ce5163-2e42f335ec077202a8afedf4c87bcf93Повідомлення від лікарів екстреної меддопомоги надійшло на лінію “102″ 8 грудня. Медики заявили, що зафіксували смерть чоловіка на вулиці Новий Світ.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий близько 10:00 займався зрізкою дерева на прибудинковій території.

В якийсь момент дерево впало на тернополянина, 1953 року народження. Чоловік отримав травми несумісні із життям.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ст. 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

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