У підрозділах поліції області працюватимуть пункти обігріву та допомоги

В територіальних підрозділах поліції Тернопільщини облаштували пункти обігріву, куди при відключенні електроенергії можуть звернутися усі мешканці та гості області.

Три «пункти Незламності» під час блекауту будуть діяти у Тернополі, Гусятині та Чорткові, один з них – в приміщенні Головного управління Нацполіції краю. Їх забезпечили супутниковою системою Starlink, альтернативними джерелами живлення, предметами першої необхідності та водою. Громадяни можуть прийти та зігрітися чаєм, зарядити гаджети, зателефонувати рідним та скористатися інтернетом.

Поліцейські наголошують, що жителі області матимуть змогу отримати не тільки звичний поліцейський сервіс, а й домедичну та іншу необхідну допомогу.