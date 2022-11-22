MRIYA об’єднує під одним ім’ям всі напрямки нашої діяльності, особливо створених під час війни!

Кіберполіція спільно з волонтерами та небайдужими громадянами перетворила проєкт «МРІЯ» у сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіа-просторі.

«Найбільша сила нашої спільноти — це наші підписники та громадяни України завдяки яким, ми успішно блокуємо та протидіємо російській агресії в Інтернеті».

А також протягом насичених місяців війни, ми розуміли, що людям потрібно відволікатися, як від завдань у кібер-світі, так і від новин, тому була розроблена благодійна гра «Котяцький драйв», де котики-військові, бійці територіальної оборони та поліцейські звільняють рідну землю від рашистської навали.

Як працює бот «Народний месник»?

Чат-бот «Народний месник» створений для громадян – сюди надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси, котрі в подальшому опрацьовуються модераторами боту та документуються як і органом Національної поліції України, так і передаються іншим правоохоронним органам на відпрацювання. Нещодавно, також було додано одну категорію про присутність камер зовнішнього відеоспостереження, де перебувають окупанти.

https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Як працює бот у бот «StopRussia | MRIYA»?

Виявили підозрілий ресурс окупанта, надсилайте скаргу у бот Кіберполіції: https://t.me/stopdrugsbot.

Як працює MRIYA Automatic?

Безкоштовні автоматизовані сервіси для боротьби з російською пропагандою та донесення правди до якомога більшої кількості людей про війну росії з Україною. Розробниками якого являються Banwar та Qlixer Social.

MRIYA Automatic працює в хмарі, не використовує ваш браузер, і не вимагає від вас включеного та активного браузера комп’ютера чи смартфону.

Для чого створений канал «StopRussia | MRIYA»

✅Перевіряємо та блокуємо ресурси які поширюють фейки та пропаганду, котрі надходять у бот «StopRussia | MRIYA».

✅Створюємо інструкції для боротьби на інформаційному фронті.

✅Хочеш долучитися до кібервійська і разом блокувати фейки та пропаганду в інтернеті, приєднуйся до каналу https://t.me/+EbXZHBfHXbszY2I6 і виконуй подальші інструкції.

Кожен українець — ВОЇН на своєму фронті. Наш фронт –інформаційний.