22 листопада – свято у працівників дізнання

Реагувати на заяви й повідомлення про вчинені злочини, робити усе можливе, аби встановити осіб, причетних до правопорушень, збирання доказів й доведення вини чи невинуватості підозрюваних, а також контроль за розслідуваннями кримінальних проступків – усе це входить до основних завдань дізнавачів.

Розслідування не тяжких, дрібних злочинів, на кшталт дрібного хуліганства або крадіжки на невелику суму, це також у компетенції працівників сектору дізнання ГУНП в Тернопільській області.

22 листопада підрозділи дізнання відзначають День створення служби. З нагоди професійного свята керівник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол привітав працівників поліції зі святом. Він побажав дізнавачам легких розслідувань, правильних висновків, успіхів у роботі та професійного зросту.

Права на помилку дізнавачі не мають, бо саме від їхніх рішень та результатів залежать долі людей, їх безпека та віра в справедливість.

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня служби кращих співробітників відділу відзначили подяками.