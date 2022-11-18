Правоохоронці Тернопільщини отримали гуманітарну допомогу від підприємців краю

За волонтерську допомогу генерал поліції вручив благодійникам подяки, зазначивши, що підтримка сьогодні є дуже важливою для наших правоохоронців, які вже декілька місяців забезпечують охорону громадського порядку в регіонах, де активно ведуться бойові дії.