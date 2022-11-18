Правоохоронці Тернопільщини отримали гуманітарну допомогу від підприємців краю

Продукти харчування передало двоє підприємців Тернопільської області для працівників поліції, які захищають територіальну цілісність держави. Очільник Нацполіції краю Олександр Богомол подякував громадянам за виявлену активну громадську позицію.
Тернопільські благодійники Олег Чекрій та Сергій Ревуцький допомогли продуктами харчування бійцям Національної поліції, які несуть службу у зоні ведення бойових дій.
За волонтерську допомогу генерал поліції вручив благодійникам подяки, зазначивши, що підтримка сьогодні є дуже важливою для наших правоохоронців, які вже декілька місяців забезпечують охорону громадського порядку в регіонах, де активно ведуться бойові дії.