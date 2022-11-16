Вогнепальна зброя, гранати, кастети: українці вчитимуться правил безпеки в суді

16 листопада в Тернопільській області стартувала спільна ініціатива Служби судової охорони (ССО) і Консультативної місії ЄС (КМЄС) в Україні – інформаційна кампанія «Твоя безпека – наша робота».

Служба судової охорони працює над зниженням небезпек і ризиків у судах, що зросли з початку вторгнення росії, і закликає українців утриматися від спроб пронесення до суду зброї та інших заборонених предметів.

З січня по жовтень 2022 року майже 110 000 заборонених предметів, у тому числі вогнепальна зброя, могли б потрапити до зал суду, потенційно ставши знаряддям збройного нападу чи тиску на свідків, прокурорів або суддів, чи переривання судового процесу.

Кампанія створена для окремих представників юридичної спільноти України (зокрема, адвокатів, суддів, прокурорів), а також охопить звичайних громадян, які взаємодіють з різними органами судової влади по всій Україні.

Безпека в судах не існує за замовчуванням. Замінування судів, блокування приміщень судів під час проведення суспільно-резонансних судових процесів, погрози на адресу суддів та учасників судових процесів – усе це багато років було буденним явищем в українській системі правосуддя. Для подолання цих загроз у 2019 році була створена наша служба, яка з того часу є органом відповідальним за безпеку всієї судової інфраструктури України.

З початком війни ризики роботи Служби тільки збільшилися. Коли сотні тисяч громадян мають дозвіл на володіння зброєю або можуть її отримати для захисту своєї Батьківщини, кількість спроб потрапити до судових установ із вогнепальною зброєю суттєво зросла.

За інформацією Служби судової охорони, з січня по жовтень 2022 року відвідувачі намагалися пронести в судові установи 3206 одиниць вогнепальної зброї*. Це в 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2021 року (180 одиниць). І це з урахуванням того, що вогнепальна зброя – не єдина категорія небезпечних предметів, які українці зазвичай намагалися пронести в суди.

“Зокрема, тільки у Тернопільській обл. наші працівники не допустили пронесення понад 600 заборонених предметів та зброї, з яких майже 400 – це ножі. Тож ми просимо громадян дотримуватися правил і не брати до суду речі, яким там не місце. Працівники Служби запобігають пронесенню таких предметів у будівлі суду. Адже безпека усіх учасників судового процесу – це наша робота”, – зазначає Едуард Кольцов, начальник Тернопільського ТУ Служби судової охорони.

“Українці очікують почуватися в безпеці та захищено, коли б вони не зайшли до будівлі суду. Проте, до 74% побоюються ризику збройного нападу через недостатню безпеку в судах. Величезна кількість стрілецької зброї та небезпечних предметів, які завдяки роботі Служби судової охорони так і не потрапили до зал судових засідань, вразила нас та змусила усвідомити, наскільки важливою є робота Служби судової охорони для гарантування безпеки кожного в судах”, – зазначає Маура О’Салліван, керівник апарату Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні.

За її словами, за допомогою цієї кампанії КМЄС хоче привернути увагу громадськості до питань безпеки в судах та сформувати розуміння того, чому і як Служба судової охорони працює для забезпечення безпеки кожної людини. Також місія відзначає вагомий внесок Служби судової охорони у зміцненні довіри суспільства до судової системи.

“Служба судової охорони є складовою сектору цивільної безпеки України, який Консультативна місія Європейського Союзу підтримує з моменту її створення у 2014 році. Ми продовжуватимемо надавати підтримку українським партнерам Місії з більшою увагою до їхніх потреб в умовах нинішнього воєнного стану”, – підкреслила Маура О’Салліван.

Національна кампанія «Твоя безпека – наша робота» триває два місяці та охоплює всю територію України, крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Дізнатися більше про безпеку в українських судах, а також “залізні правила”, яких неухильно дотримується ССО для її забезпечення, українці зможуть завдяки інформаційним ініціативам, постерам в установах системи правосуддя, відеороликам та подкасту «ССО: Слухай Судову Охорону», вихід якого відбудеться у листопаді.

Служба судової охорони (ССО) – це державний орган, що був створений у 2019 році та займається підтримкою громадського порядку у суді; запобігає проявам неповаги до суду та припиняє такі прояви; охороняє приміщення й інше майно судів, органи судової влади; забезпечує державний захист суддів, працівників апаратів судів та їхніх родин, а також гарантує безпеку учасників судового процесу.

За додатковою інформацією звертайтеся:

Оксана Вишньовська

+38 (098) 071 78 40

oksanastaroshuk1979@gmail.com

Людмила Борток

+38 (067) 405 44 84

ppio@euam-ukraine.eu