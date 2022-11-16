У Тернополі Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському агітатору

Працівники Служби безпеки України викрили жителя Тернопільщини, який активно поширював у своєму оточенні наративи російської пропаганди та виправдовував збройну агресію рф.

Слідчі СБУ встановили, що 28-річний уродженець м. Селідове після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну переїхав разом із родичами у Тернопіль, де оселився у гуртожитку одного із навчальних закладів міста як внутрішньо переміщена особа.

Перебуваючи у громадських місцях та спілкуючись із мешканцями і персоналом гуртожитку, зловмисник публічно закликав їх до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також переконував своїх співрозмовників у правомірності тимчасової окупації рф територій на сході та півдні України.

Наразі агітатору повідомили про підозру згідно із ст. 111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи. Оперативники перевіряють чи поичетний підозрюваний до співпраці із представникіами спецслужб РФ.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області