Увага, шахраї створили фейкові сайти інтернет-магазину Amazon

Найбільший гіпермаркет світу Amazon привернув увагу шахраїв. Любителі легкої наживи почали створювати фейкові сайти, схожі на цей інтернет-магазин. У пастку шахраїв потрапила жителька Бережанського району.

Потерпілій прийшло повідомлення у вайбер про те, що можна суттєво заощадити, купуючи на американському сайті, а також отримати бонуси.

Жінка перейшла за вказаним посиланням та зареєструвалася на сайті. Аби здійснювати покупки, потрібно було поповнити рахунок особистого кабінету. Таким чином вона здійснила кілька поповнень та замовила товар.

Проте за деякий час отримала повідомлення, що грошей на рахунку недостатньо і потрібно знову закинути кошти. Потерпіла встигла поповнити віртуальний гаманець “магазину” майже на 50 тисяч гривень, а коли отримала ще одне повідомлення про відсутність необхідної суми, запідозрила шахрайство.

Про це повідомила у місцевий відділ поліції. У ході перевірки слідчі з’ясували, що жінка переказала гроші на 9 різних рахунків. Куди саме пішли кошти – встановлюватимуть у ході слідства.

Працівники поліції наголошують, що переходити за посиланнями, які отримуєте в месенджерах від невідомих, не можна. Якщо ж ви плануєте реєструватися на якомусь інтернет-ресурсі, то вводьте адресу самостійно і детально читайте правила.