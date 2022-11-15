Поліцейські Тернопільщини викрили підпільну лабораторію з вирощування та переробки нарковмісних рослин

Нарковісних рослин на понад один мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно із співробітниками Служби безпеки України в місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітків у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі.

Коли плантація достигала, він переробляв “урожай”, висушував його і планував перепродувати. У ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, силовики виявили 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші, підготовленої до реалізації. За попередньою оцінкою фахівців, вартість вилученої «марихуани» на тіньовому ринку психотропів становила б близько 1,5 мільйона гривень.

Власника незаконного городництва затримали згідно із статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголосили підозру відповідно до ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.