Передплати “Досьє102″ – отримай шанс виграти подарунок

“Я люблю передплату” акція під такою назвою стартувала на Укрпошті. За словами начальника сектору передплати та газетного роздрібу Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта» Орисі Данилюк, акція проводиться щороку, а її мета – підтримати українських видавців.



Отримати мультипіч, електрочайник, конвектор, праску чи блендер може кожен, хто оформить передплату на 2023 рік.



Газета “Досьє102″ також входить до переліку видань, які братимуться до уваги під час розіграшу призів. Передплатити газету можна у відділенні пошти або через листоношу.



Акція «Я люблю передплату» триває з 12 вересня до 25 грудня, а розіграш подарунків відбудеться по всій Україні у січні 2023 року за допомогою сервісу випадкового вибору переможців. Деталі акції можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Укрпошта».



Передплачуйте газету “Досьє102″ та отримайте шанс виграти подарунок.

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