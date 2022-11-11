У жителя Чортківщини слідчі вилучили наркотики

Незаконне зберігання наркотичних засобів у великих розмірах інкримінують працівники поліції жителю Чортківського району.

У його помешканні під час обшуку слідчі виявили та вилучили канабіс, амфетамін, понад 600 таблеток трамадолу та пістолет.

Чоловік запевняє, що усі наркотичні речовини зберігав для власного споживання. Де взяв наркотичну сировину не зізнається. Не каже звідки в нього така кількість таблеток.

Вилучене слідчі направили на експертизу. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно з ч. 2 ст. 309 КК України. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу.