У Тернополі в порушника комендантської години поліцейські виявили пакет з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну

У четвер, 10 листопада, близько опівночі поблизу залізничного вокзалу дільничні офіцери поліції спільно з бійцями роти «Тернопіль» помітили невідомого чоловіка, який порушував комендантську годину. Побачивши працівників поліції, він почав нервувати, викинув пакет і кинувся втікати.

Правоохоронці наздогнали чоловіка та встановили його особу. Ним виявився 42-річний тернополянин, раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками.

У пакеті чоловіка поліцейські виявили подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс.

Вилучене направили на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки тернополянин взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.