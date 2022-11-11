У Тернополі в порушника комендантської години поліцейські виявили пакет з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну

Правоохоронці наздогнали чоловіка та встановили його особу. Ним виявився 42-річний тернополянин, раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками.
У пакеті чоловіка поліцейські виявили подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс.
Вилучене направили на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки тернополянин взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.