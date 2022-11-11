468×60
468×60

У Тернополі в порушника комендантської години поліцейські виявили пакет з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну

Категорія: Кримінал
3922004270487629508У четвер, 10 листопада, близько опівночі поблизу залізничного вокзалу дільничні офіцери поліції спільно з бійцями роти «Тернопіль» помітили невідомого чоловіка, який порушував комендантську годину. Побачивши працівників поліції, він почав нервувати, викинув пакет і кинувся втікати.
Правоохоронці наздогнали чоловіка та встановили його особу. Ним виявився 42-річний тернополянин, раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками.
У пакеті чоловіка поліцейські виявили подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс.
Вилучене направили на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки тернополянин взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *