Шахраї зламують соцмережі або калькують чужі сторінки та виманюють гроші у друзів

Захистити соцмережі складними паролями, встановити подвійну аутентифікацію, не приймати в друзі сумнівних осіб та не переходити за підозрілими посиланнями – це лише частина того, як можна захистити свої соціальні мережі від зламу та шахраїв.

Останнім часом почастішали випадки, коли зловмисники зламують сторінки у Facebook або Instagram та використовують їх у власних інтересах. Вони або виманюють кошти, або розміщують потрібну їм інформацію.

“Позичити” гроші або терміново поповнити мобільний телефон – основні методи заробляння зловмисників на друзях зі списку.

У пастку шахраїв потрапила і жителька Тернопільського району. Вона каже, що їй в Instagram написала стара знайома, розповіла про проблеми і попросила позичити на кілька днів гроші. Потерпіла повірила і на вказаний банківський рахунок переказала 5000 гривень. Лише за деякий час зрозуміла, що спілкувалася не з подругою, а шахраями.

Працівники поліції звертаються до усіх користувачів соцмережами бути уважними. Якщо ви отримуєте повідомлення про допомогу, не поспішайте одразу допомагати – зателефонуйте знайомому або спишіться з ним через інші месенджери.

Не забувайте подбати про надійний пароль для соціальних мереж. Він повинен містити не менше 8 символів і складатися з великих та малих букв, цифр і спеціальних символів. Рекомендується не використовувати як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження.

Якщо ж доступ до облікового запису втрачений, то негайно напишіть про це друзям і попросіть їх повідомити адміністрацію соцмереж, що вашу сторінку зламали.

Про злам заявіть на лінію “102″ та кіберполіцейським.