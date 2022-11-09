9 листопада на Тернопільщині стартував місячник безпеки дорожнього руху

Основна мета превентивних заходів – посилення контролю за безпекою дорожнього руху, дотриманням водіями та пішоходами правил, запобігання загибелі та травмуванню людей на вулично-шляховій мережі області.

З початку року на дорогах краю трапилося 1817 аварій. З них 417 – з потерпілими, в яких 72 людей загинули та 587 отримали травми. Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, недотримання дистанції, порушення правил маневрування та проїзду перехресть.

Як розповідає заступник начальника відділу управління превентивної діяльності ГУНП в області Андрій Ястремський, з метою зниження рівня аварійності з 9 листопада по 11 грудня на території області триватиме місячник безпеки дорожнього руху. Правоохоронці проводитимуть відпрацювання аварійно-небезпечних ділянок доріг. До місць посиленої концентрації ДТП будуть наближені наряди поліцейських. Звертатимуть увагу на правила користування засобами пасивної безпеки, перевезення малолітніх осіб, маневрування та проїзд перехресть.

Співробітники груп реагування спільно з патрульними перевірятимуть стан експлуатаційного утримання доріг як державного, так і місцевого значення, вулиць та залізничних переїздів. Виявлені недоліки інспектори фіксуватимуть та направлятимуть у відповідні служби для вжиття заходів щодо їх ліквідації.

Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними у темну пору доби. Водіям варто дотримуватися швидкісного режиму. Пішоходам слід користуватися світловідбивними елементами на верхньому одязі, ліхтариками або телефонами.