Волонтери Монастириської територіальної громади передали правоохоронцям позашляховик

Допомогти працівникам поліції Тернопільщини, які несуть службу на передовій, у зоні бойових дій, вирішили мешканці територіальної громади Монастирисьок. Волонтери зібрали кошти та купили позашляховик Hyundai Tucson для поліцейських, а також теплий одяг для дітей-переселенців.

Бійці Збройних сил України і правоохоронці сьогодні потребують найбільше автівок, які зможуть подолати будь-які перешкоди або швидко евакуювати людей чи поранених з небезпечних місць.

Громада вже не вперше долучається до збору коштів та передає не лише автівки на передову, але й продукти харчування, ліки та перші предмети необхідності.

Олександр Богомол, начальник ГУНП в Тернопільській області, від імені усіх працівників поліції вдячний волонтерам за допомогу та підтримку. Транспорт на передовій, у гарячих точках – це розхідний матеріал, який необхідний завжди і всюди. Повномасштабне вторгнення згуртувало людей всієї України і вони роблять усе можливе, щоб наші бійці живими та неушкодженими поверталися додому.