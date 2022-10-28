Управління поліції охорони відзначає професійне свято – службі 70 років

Охорона об’єктів, оперативний виїзд на спрацювання тривожної сигналізації, забезпечення громадського порядку – основні завдання Управління поліції охорони в Тернопільській області. 29 жовтня підрозділ відзначає 70-ту річницю з дня створення.

Поліція охорони постійно вдосконалюється та змінюється заради порядку та безпеки жителів краю, збереження та захисту їхнього майна.

«Під охороною управління поліції охорони перебуває понад 9 тисяч об’єктів різних форм власності. Упродовж дев’яти місяців підрозділ забезпечив наповнення державного бюджету податками та обов’язковими платежами на загальну суму майже 46 мільйонів гривень», – розповів начальник Управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко.

Сьогодні Управління поліції охорони забезпечене сучасною технікою, тут працюють висококваліфіковані та відповідальні фахівці. З професійним святом працівників підрозділу привітав начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол.

«Управління поліції охорони не стоїть на місці, з розвитком сучасних технологій йде вперед. Ви з відповідальністю ставитесь до своїх завдань. Бажаю вам витримки, наснаги, родинного затишку, довіри та поваги від громадян».

Співробітники поліції охорони не лише сумлінно виконують свої службові обов’язки у Тернополі, а й перебувають у зоні бойових дій та мужньо боронять нашу країну від російського агресора.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель та міський голова Тернополя подякували поліцейським за високопрофесійну роботу, а також побажали цілими та неушкодженими повертатися із завдань до своїх сімей.

До дня служби співробітники Управління поліції охорони отримали відзнаки від органів державної влади та місцевого самоврядування. Серед нагород: цінні подарунки, грамоти, подяки, медалі.