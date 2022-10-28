Оперативники УБН вилучили у жителя Тернопільщини 10 кілограмів канабісу

Сховок коноплі в приватному будинку виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, поліцейськими спецпідрозділу РПОП, кінологами та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Впродовж кількох місяців оперативники документували діяльність чоловіка, який вирощував та сушив нарковмісні речовини на території Тернополя та області.

За словами Михайла Димиди, начальника обласного управління боротьби з наркозлочинністю, коли слідчі зібрали достатню доказову базу, вони прийшли з обшуками до помешкання підозрюваного. В “фермера” поліцейські виявили майже десять кілограмів канабісу майже на один мільйон гривень.

Серед вилученого і висушена, подрібнена та розфасована по пакетиках марихуана, і пагони нещодавно зрізаних рослин, а також насіння для майбутньої “посівної”.

Підозрюваний зізнався, що вирощував канабіс самостійно: невелику частину на присадибній ділянці, а решту – на закинутих городах. Реалізовував продукцію лише серед вузького кола знайомих.

Організатора незаконного городництва слідчі затримали згідно зі статтею 208 КПК. Йому уже оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 104 тисячі гривень. Триває слідство.