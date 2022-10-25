Тернопільські оперативники затримали групу осіб, які викрали з підприємства продукції майже на мільйон гривень

Групу осіб, які налагодили схему розкрадання та реалізації продукції з заводу-виробника кабельних мереж до автомобілів, викрили працівники поліції Тернопільщини. Своїми діями зловмисники завдали збитків приватному підприємству на суму близько одного мільйона гривень.

Задокументували злочинну діяльність групи співробітники обласного управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління та оперативниками Збаразького відділення поліції. Заходи із викриття проводилися під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури.

Було встановлено, що до вчинення крадіжок причетні шестеро працівників підприємства, а до реалізації незаконного товару двоє приватних підприємців. Робітники систематично таємно виносили з території заводу запчастини, які використовують в процесі виробництва кабельної продукції для автомобілів. Крадену продукцію вони передавали замовникам – двом підприємцям, які продавали товар через свої інтернет-магазини.

Оперативники карного розшуку за силової підтримки бійців КОРД затримали працівників підприємства під час чергової передачі крадених запчастин реалізаторам.

За місцями проживання фігурантів проведено обшуки. У них вилучили два елітні автомобілі, 111 тисяч гривень, 6500 доларів США та крадену продукцію майже на мільйон гривень.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ще двом фігурантам.

Тривають слідчо-оперативні заходи зі збору доказів щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.