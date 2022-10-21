Шахрай ошукав мешканку Тернопільщини на 38 тисяч. Поліцейські застерігають не повідомляти конфіденційні дані невідомим!

Потерпіла родом з Донеччини, а на даний час тимчасово проживає в Чортківському районі. До неї зателефонував невідомий та представився працівником банку.

Він заявив, що на банківський рахунок має надійти платіж у розмірі 4 тисячі гривень, але через технічні несправності переказ неможливий. Запевнив жінку, що зможе допомогти їх усунути в телефонному режимі. Заявниця, очікувала надходження матеріальної допомоги, тож виконала всі вказівки псевдопрацівника банку без будь-яких підозр. У результаті з її кредитного рахунку зникли усі гроші.

Наразі поліцейські з’ясовують особу зловмисника, а також радять, як не потрапити у пастку: