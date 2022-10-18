Працівники Тернопільського управління СБУ завершилио розслідування колабораційної діяльності луганчанки

СБУ зібрала доказову базу щодо чергової колаборантки, яка добровільно погодилася на співпрацю з ворогом та очолила один із підрозділів так званого «державного митного комітету лнр» – незаконного правоохоронного органу окупантів.

Слідством встановлено, що 47-річна луганчанка після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну зайняла посаду «начальника митного поста», який розташований у селищі Мілове, поруч кордону із ростовською областю рф.

Досудове розслідування протиправної діяльності зрадниці завершено. Зловмисниця обвинувачується за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом луганчанці загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.

Системна робота Служби безпеки України з викриття колаборантів і зрадників триває.

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УСБУ в Тернопільській області