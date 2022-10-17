На дорогах Тернопільщини у ДТП травмувалися люди

Одна людина загинула, а троє з травмами потрапили до лікарні – наслідки дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернополя та області впродовж 14-16 жовтня.

Про перекинутий транспорт та непритомного кермувальника 14 жовтня на лінію “102″ надійшло повідомлення від жительки Скалатської територіальної громади. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій їхав на саморобному транспорті пасовищем за селом Криве. Проте не впорався з керуванням, заїхав в канаву, наповнену водою, і там перекинувся. 58-річний чоловік загинув на місці аварії. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до ч.2 ст 286 ККУ.

Порушення правил безпеки дорожнього руху інкримінують працівники поліції і 37-річному жителю Чорткова. 15 жовтня чоловік, керуючи скутером Honda, не врахував дорожніх умов та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем марки Volkswagen. В результаті удару скутериста госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Ще одну автопригоду 16 жовтня зареєстрували поліцейські у Тернополі. На вулиці Степана Будного водій автомобіля Volkswagen Touareg врізався в Volkswagen Golf під керуванням жительки Козівського району. Кермувальницю та її 9-річного сина бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні.

Винуватець ДТП попередньо перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

По всіх автопригодах триває слідство.