Тернопільські поліцейські вживають додаткові заходи щодо забезпечення охорони публічної безпеки на території області

Правоохоронці збільшують кількість нарядів з метою недопущення погіршення криміногенної ситуації та задля безпеки громадян під час віялового відключення електроенергії або у разі виникнення надзвичайної ситуації.

На територіях громад, де відсутнє електропостачання, чергуватимуть додаткові патрулі поліцейських та представники громадських формувань.

Правоохоронці звертаються до громадян зменшити споживання електроенергії. Це допоможе зняти навантаження на систему та дозволить швидко відновити інфраструктуру. Радимо на цей час утриматись від використання енерговитратних приладів – бойлерів, електрообігрівачів, пральних машин, електрочайників. Енергетики та аварійні служби активно працюють над відновленням мережі.

Закликаємо громадян бути відповідальними та з розумінням поставитися до обмежень. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо чуєте сирену- негайно ховайтесь в укриття або найбільш безпечні місця. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.