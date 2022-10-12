Оперативники викрили тернополянку у вчиненні двох крадіжок

Зловмисниця вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше була судима за майнові злочини.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від працівниці готелю про крадіжку з рецепції мобільного телефону. Невідома особа скористалася тим, що у приміщенні нікого не було з персоналу і винесла звідти засіб зв’язку.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції розшукали особу причетну до злочину. Нею виявилася 49-річна жителька Тернополя.

Під час перевірки з’ясувалося, що тернополянка вчинила ще одну крадіжку – з чужого помешкання винесла цінні речі. Крадене здала у ломбард.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Поліцейські перевіряють причетність фігурантки до інших злочинів на території обслуговування.