Жителю Зборова поліцейські інкримінують незаконне зберігання боєприпасів

Правопорушника, 25-річного жителя Зборова, виявили під час комендантської години у Тернополі.

Під час перевірки у його автомобілі правоохоронці знайшли 68 предметів, зовні схожих на набої до автомата Калашникова та 27 гільз. Вилучене направлено на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав.

За незаконне зберігання боєприпасів чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.