Тернопільські поліцейські встановили причетність трьох жительок Чортківського району до крадіжок з магазину

Упродовж одного дня зловмисниці викрали товар з двох магазинів в обласному центрі. За фактами крадіжок розпочато кримінальне провадження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від керуючого одного із мережевих магазинів, що на масиві «Дружба», про те, що невідомі особи викрали товар з торгового закладу. Сума збитків – понад 1 100 гривень.

Під час встановлення обставин злочину, поліцейські отримали ще одне повідомлення про крадіжку з магазину цієї ж мережі. З крамниці, розташованій у центрі Тернополя, винесли товару на понад 3 000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери спільно зі співробітниками сектору ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції встановили, що до обох крадіжок причетні троє мешканок Чортківського району – дві жінки 32 та 37 років та 14-річна донька однієї із них.

Фігурантки вже не вперше потрапляють в поле зору правоохоронців. Їм інкримінують ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Також жінкам загрожує кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітньої у вчинення злочину. Триває досудове розслідування.