«MRIYA» – нищити ворога можна не лише на полі бою

Екосистема «MRIYA» створена для об’єднання проектів, які розроблені у синергії кіберполіції України та волонтерів. Ключова ідея проекту була втілена у порталі stopdrugs, який об’єднав проактивних громадян у напрямку боротьби з телеграм-каналами, що забезпечували продаж та розповсюдження наркотиків в мережі Інтернет. Переосмислення проекту відбулося через декілька днів після відкритого вторгнення російських військ на територію України. Стало зрозуміло, що війна, розв’язана проти України, здійснюється, у тому числі, й у медіа просторі.

Необхідність підтримки наших військових, простих громадян, а також протидія кремлівським медіа-пропагандистам та поширення правдивої інформації в мережі була критично необхідною. Тому бот stopdrugs було переформатовано та розгорнуто роботу щодо протидії фейковим та проросійським ресурсам у мережі Інтернет.

На сьогодні «MRIYA» – найбільша спільнота, яка успішно блокує та протидіє російській агресії в Інтернеті. Кількість підписників – понад 220 тисяч.

Зі слів Романа Свірського, старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ, даний проект включає бот «StopRussia MRIYA», де можна блокувати російські ресурси, а також бот «Народний месник», куди можна надсилати інформацію про воєнні злочини.

«Завдяки роботі волонтерів через бот StopRussia MRIYA було заблоковано більше сотні великих пропагандистських ресурсів та тисячу дрібних. Завдяки боту була зупинена фейкова атака, що стосувалася виплат від Президента України, що дозволило зберегти грошові кошти багатьом українцям», – розповідає Роман Свірський.

Стати бійцем інформаційного простору можна, ввівши у месенджері Telegram «StopRussia MRIYA» або “Народний месник”. Не будьте байдужими – об’єднуйтеся заради Перемоги!