Оперативники встановили причетність жительки Тернополя до крадіжки з квартири

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що з квартири його батька викрали побутову техніку, срібні вироби та інше майно.

На місці події слідів проникнення в помешкання сторонніх осіб правоохоронці не виявили. З’ясовуючи деталі скоєння крадіжки, оперативники карного розшуку встановили, що до злочину причетна 49-річна тернополянка.

Жінка допомогла власнику квартири по господарству, оскільки він мав проблеми зі здоров’ям. Впродовж місяця вона непомітно виносила з чужого помешкання цінні речі, крадене здавала у ломбард.

Тернополянка вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше неодноразово була судима за майнові злочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.