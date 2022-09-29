Поліцейські Борщова оголосили підозру чоловікові, який вирощував коноплю

Незконним городництвом на Тернопільщині займався житель Чернівців, 1969 року народження. Чоловік, неподалік селища Мельниця-Подільська, у прибережній зоні річки Дністер, насіяв коноплю. Дана територія, кажуть слідчі, належить Чортківському лісовому господарству.

Документуванням злочину займалися оперативники. У ході слідства стало відомо, що “фермер” ще навесні поселився в наметі неподалік “господарки”, за селом Дністрове. Він доглядав своє городництво, а коли воно поспіло, реалізовував місцевим мешканцям.

Саме під час продажу товару підозрюваного піймали поліцейські. Чоловік зізнався, що висіяв коноплю з метою власного вживання, але інколи й продавав. Дев’ять грам канабісу реалізував за 500 гривень.

Під час огляду слідчі разом з працівниками УБН виявили та вилучили 60 зелених рослин. Чернівчанин у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру згідно з ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри ще й відповідно до ч.2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Триває слідство.