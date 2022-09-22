Правоохоронці застерігають: не купуйте талони на пальне через інтернет та у незнайомих осіб

Факт шахрайства, пов’язаний з купівлею талонів на пальне, задокументували співробітники Тернопільського районного управління поліції.

Потерпілий, 38-річний житель Тернополя, на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж талонів на пальне. Зв’язався з продавцем. Після розмови з ним, чоловік перерахувала на картковий рахунок незнайомця понад 6 000 гривень. Проте талонів він не отримав і гроші йому не повернули.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять — у жодному разі не переказуйте кошти наперед незнайомцям та ніколи не купуйте талони з рук у сторонніх осіб. Картки на пальне можна придбати лише через офіційні компанії та регіональні представництва автозаправних станцій.