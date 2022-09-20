Шахраї продовжують поповняти свої кишені завдяки довірливим жителям Тернопільщини

27000 за звільнення доньки з поліції та 15000 за захист банківської картки віддали жінки шахраям. Одна із потерпілих – жителька Кременецького району. До неї близько 18:00 зателефонувала невідома особа і повідомила про те, що її донька потрапила в поліції.

Причину додзвонювач не сказав, а повідомив, що її можна звільнити без подальших проблем. Ціна питання – 27000 гривень. Жінка погодилася і через термінал перерахувала обумовлену суму на продиктовану їй банківську картку.

Уже згодом вона дізналася, що донька дома і в поліцію не потрапляла. Жінка звернулася за допомогою до відділення поліції №2 Ланівців.



Черговою жертвою шахраїв стала і тернополянка, 1979 року народження. З нею також зв’язалися невідомі телефоном. В даному випадку додзвонювач повідомив, що гроші, які знаходяться на банківській карті жінки, у небезпеці. Тому терміново необхідно покращити захист електронного гаманця.



Тернополянка виконувала усі рекомендації і як результат – автоматично переказала понад 14000 гривень на невідомий рахунок.



Поліцейські та працівники банку неодноразово наголошували про правила користування банківськими картками. Проте їх більшість власників електронних гаманців ігнорують.



Заходи безпеки використання картки:

Правило № 1. Ніколи не записуйте ПІН-код на пластиковій картці.

Правило № 2. Не розголошуйте особисті дані картки (ПІН-код, cvv-код, термін дії) третім особам)

Правило № 3. Заблокуйте свою картку в разі її викрадення або втрати.

Правило №4. Попередьте банк про те, що збираєтеся використовувати картку за кордоном.