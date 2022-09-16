Оперативники викрили раніше судимого тернополянина у вчиненні шахрайства

Зловмисник взяв чужий мобільний телефон під приводом зателефонувати і не повернув. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 37-річної жительки обласного центру. Жінка розповіла, що в одному із торгових закладів, де вона працює, до неї підійшов чоловік і попросив мобільний телефон, мовляв треба терміново зателефонувати. Вона дала йому засіб зв’язку, з яким зловмисник поспішив втекти.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до шахрайських дій. Ним виявився 29-річний тернополянин. Речовий доказ у нього поліцейські вилучили. Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше був судимий за наркозлочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Оперативники продовжують перевіряти причетність фігуранта до інших злочинів.