СБУ зібрала доказову базу щодо діяльності колаборантки, яка добровільно вступила до окупаційного «мвд лнр»

Служба безпеки України продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Зокрема, співробітники спецслужби встановили та зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом колишньої співробітниці одного із судів Луганщини, яка після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну погодилась працювати у незаконному правоохоронному органі окупантів.

Слідством встановлено, що 29-річна жителька Старобільського району Луганщини наприкінці березня 2022 року вступила у злочинну змову з загарбниками та обійняла посаду «дознавателя Меловского районного отдела внутренних дел мвд лнр».

Співпрацюючи з окупаційною адміністрацією держави-агресора у Луганській області та її російськими кураторами, так зване «мвд» придушує опір і залякує мирних мешканців тимчасово окупованих територій Луганщини, застосовуючи репресивні методи та масові переслідування громадян.

Досудове розслідування протиправної діяльності колаборантки завершено слідчими Управління СБУ в Тернопільській області. Вона обвинувачується за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області