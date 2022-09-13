Поліцейські радять: не довіряйте телефонним незнайомцям, які представляються працівниками банку

Після спілкування з псевдопрацівником банку з картки жителя Гусятина незаконно зняли 6 900 гривень. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.

Як встановили правоохоронці, до потерпілого зателефонували нібито із банку та повідомили про нарахування йому допомоги у розмірі 2 000 гривень. Співрозмовник попросив чоловіка продиктувати йому номер картки, а також код із SMS-повідомлення. Заявник зробив усе, як сказав телефонний незнайомець. Як наслідок, з його картки викрали гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре радять жителям областям не довіряти телефонним незнайомцям та не розголошувати жодні дані, пов’язані з банківською карткою: реквізити картки, CVC/CVV-код на зворотному боці картки, коди із SMS і ПІН-коди. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Наберіть номер гарячої лінії банку, який вказаний на зворотному боці банківської картки чи на офіційному сайті фінустанови.