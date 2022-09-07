Оперативники Кременеччини встановили особу злодія, який викрав набої та скутер

Про проникнення до житла невідомих осіб та крадіжку скутера й набоїв до мисливської зброї заявив в Кременецький райвідділ поліції місцевий житель. Чоловік повідомив, що злочин трапився наприкінці серпня, коли господарів не було в райцентрі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що невідомі проникли до приміщення, віджавши металопластикове вікно. Злодії з гаража забрали скутер, а з сейфа, виламавши двері, набої до мисливської рушниці та до малокаліберної зброї.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу зловмисника. Це – двадцятирічний переселенець з Кривого Рогу. На Кременеччину він переїхав з бабусею, де їм місцеві мешканці надали вільну хату.

Хлопець уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом у рідному місті. Два провадження наразі розглядаються у суді.

На Тернопільщині в поле зору поліцейських він потрапив уперше. Викрадений скутер перефарбував та сховав біля будинку. Набої використовував, як розвагу – вирив біля хати яму, запалив вогнище і кидав туди набої, аби вибухали.

Коли до підозрюваного прийшли поліцейські, він у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення хлопцеві підозри відповідно до ч. 1 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.